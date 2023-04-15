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В Севастополе остановили движение морского транспорта

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
957
Время на прочтение
1 мин
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В Севастополе остановили движение морского транспорта

Фото: Getty Images

В оккупированном Севастополе остановлено морское сообщение.

Во временно оккупированном Севастополе в субботу, 15 апреля, остановили движение морского транспорта.

Об этом сообщили в "дирекции" по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, пишут пропагандистские СМИ.

"Морской пассажирский транспорт не совершает движение", – говорится в сообщении.

Причина остановки не указана. Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Напомним, в Крыму в последнее время участились случаи взрывов. Так, 8 апреля в Севастополе раздался громкий взрыв. Оккупационные власти полуострова заявили о якобы сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины".

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Дата публикации
Просмотры
957
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