В Севастополе остановили движение морского транспорта

Во временно оккупированном Севастополе в субботу, 15 апреля, остановили движение морского транспорта.

Об этом сообщили в "дирекции" по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города, пишут пропагандистские СМИ.

"Морской пассажирский транспорт не совершает движение", – говорится в сообщении.

Причина остановки не указана. Отмечается, что на конечных остановочных пунктах организован наземный подвижной состав для работы на компенсационном маршруте.

Напомним, в Крыму в последнее время участились случаи взрывов. Так, 8 апреля в Севастополе раздался громкий взрыв. Оккупационные власти полуострова заявили о якобы сбитии ракеты, "запущенной со стороны Украины".

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