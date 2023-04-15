У Севастополі зупинили рух морського транспорту

У окупованому Севастополі зупинено морське сполучення.
У тимчасово окупованому Севастополі у суботу, 15 квітня, зупинили рух морського транспорту.
Про це повідомили у "дирекції" з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста, пишуть пропагандистські ЗМІ.
"Морський пасажирський транспорт не здійснює рух", – йдеться у повідомленні.
Причина зупинки не вказана. Зазначається, що на кінцевих пунктах зупинки організовано наземний рухомий склад для роботи на компенсаційному маршруті.
Нагадаємо, у Криму останнім часом почастішали випадки вибухів. Так, 8 квітня, у Севастополі пролунав гучний вибух. Окупаційна влада півострова заявила про нібито збиття ракети, "запущеної з боку України".
Читайте також: