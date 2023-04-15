У Севастополі зупинили рух морського транспорту

У тимчасово окупованому Севастополі у суботу, 15 квітня, зупинили рух морського транспорту.

Про це повідомили у "дирекції" з розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури міста, пишуть пропагандистські ЗМІ.

"Морський пасажирський транспорт не здійснює рух", – йдеться у повідомленні.

Причина зупинки не вказана. Зазначається, що на кінцевих пунктах зупинки організовано наземний рухомий склад для роботи на компенсаційному маршруті.

Нагадаємо, у Криму останнім часом почастішали випадки вибухів. Так, 8 квітня, у Севастополі пролунав гучний вибух. Окупаційна влада півострова заявила про нібито збиття ракети, "запущеної з боку України".

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