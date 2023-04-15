Снайперша Евгения Эмеральд во второй раз стала мамой

Украинская снайперша с позывным "украинская Жанна Д'Арк" Евгения Эмеральд родила второго ребенка.

Защитница поделилась радостной новостью в своем блоге в Instagram. Евгения опубликовала счастливые кадры из роддома и сообщила, что у них с мужем, воином ВСУ Евгением Стипанюком, родилась дочь.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Бандерятко приветствует! 14.04.23. Мы с Евгением стали родителями! Спасибо, что ты был со мной и выдержал все мое мороженое! Спасибо за лучший результат нашей любви! Это невероятные роды! Мне очень понравилось, хочу еще", — написала Евгения.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Имя новорожденной дочери супруги пока решили оставить в секрете. Лицо девочки молодая мамочка тоже скрыла от посторонних глаз.

Также Эмеральд поделилась некоторыми личными кадрами накануне родов. На видео защитница показала себя в родильной палате, а затем с маленькой дочкой на руках.

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Напомним, что о своей беременности Евгения Эмеральд сообщила в октябре 2022 года. Первые два месяца снайперша скрывала беременность, ведь защищала Украину на передовой. Защитница также воспитывает 10-летнюю дочь Жасмин от предыдущего брака.

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