Снайперка Євгенія Емеральд вдруге стала мамою

Українська снайперка з позивним "українська Жанна Д'Арк" Євгенія Емеральд народила другу дитину.

Захисниця поділилася радісною новиною у своєму блозі в Instagram. Євгенія опублікувала щасливі кадри з пологового будинку та повідомила, що в них з чоловіком, воїном ЗСУ Євгеном Стипанюком, народилася донечка.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

"Бандерятко вітає! 14.04.23. Ми з Євгеном стали батьками! Дякую, що ти був зі мною і витримав все моє морозиво! Дякую за найкращий результат нашого кохання! Це неймовірні пологи! Мені дуже сподобалося, хочу ще", - написала Євгенія.

Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Ім'я новонародженої донечки подружжя поки вирішило залишити в секреті. Обличчя дівчинки молода матуся також сховала від сторонніх очей.

Також Емеральд поділилася деякими особистими кадрами напередодні пологів. На відео захисниця показала себе у палаті пологового, а потім з маленькою донечкою на руках.

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Нагадаємо, що про свою вагітність Євгенія Емеральд повідомила у жовтні 2022 року. Перші два місяці снайперка приховувала вагітність, адже захищала Україну на передовій. Захисниця також виховує 10-річну донечку Жасмін від попереднього шлюбу.

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