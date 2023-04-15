Продюсер "Голосу країни" Володимир Завадюк здійснив камінгаут

Продюсер проєктів "Голос країни" та "Танці з зірками" Володимир Завадюк здійснив камінгаут.

На своїй сторінці в Instagram Володимир поділився відвертою публікацією, в якій розповів про свої сумніви, як виникли під час війни. Продюсер зауважив, що зараз не варто відкладати щось на потім та вирішив, що прийшов час розкрити своїй аудиторії правду про особисте життя.

Завадюк зізнався, що в нього є бойфренд, з яким вони вже живуть разом. Проте особистість своєї другої половинки продюсер розкривати не став.

"Я переїхав зі своєї улюбленої квартири, яка відтепер за блок-постами в урядовому кварталі, на більшу разом з бойфрендом. Я почав щиро говорити про це тут. Мені не легко було зважитись, але я це зробив. Бо це про сміливість бути собою", - написав Завадюк.

Володимир Завадюк / Фото: instagram.com/zavaduk

Після таких відвертих слів Завадюк порадив й іншим бути чесними з собою та зрештою наважитися на те, про що вони давно мріяли.

"Нам всім треба робити зараз те, про що ми мріяли роками. І більше нічого не відкладати на потім", - додав Володимир.

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