Продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк совершил камингаут

Продюсер проектов "Голос країни" и "Танцы со звездами" Владимир Завадюк совершил камингаут.

На своей странице в Instagram Владимир поделился откровенной публикацией, в которой рассказал о своих сомнениях, как возникли во время войны. Продюсер отметил, что сейчас не стоит откладывать что-либо на потом и решил, что пришло время раскрыть своей аудитории правду о личной жизни.

Завадюк признался, что у него есть бойфренд, с которым они живут вместе. Однако личность своей второй половинки продюсер раскрывать не стал.

"Я переехал из своей любимой квартиры, которая отныне за блок-постами в правительственном квартале, на большую вместе с бойфрендом. Я начал откровенно говорить об этом здесь. Мне не легко было решиться, но я это сделал. Потому что это о смелости быть собой"., – написал Завадюк.

После таких откровенных слов Завадюк посоветовал и другим быть честными с собой и в конце концов решиться на то, о чем они давно мечтали.

"Нам всем нужно делать сейчас то, о чем мы мечтали годами. И больше ничего не откладывать на потом", – добавил Владимир.

Читайте также: