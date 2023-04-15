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Армия РФ пытается захватить Марьинку: ВСУ о ситуации на Донбассе

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Армия РФ пытается захватить Марьинку: ВСУ о ситуации на Донбассе

Оккупанты пытаются пробить оборону ВСУ.

Российские оккупационные войска пытаются захватить Марьинку в Донецкой области. Впрочем, армия Российской Федерации испытывает истощение сил и средств.

Об этом во время телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский.

"Враг сосредоточил всю свою мощь и все усилия вокруг Марьинки. Пытается пробить нашу оборону, захватить Марьинку, чтобы блокировать Авдеевку", — подчеркнул Дмитрашковский.

По его словам, например, 11 апреля россияне штурмовали позиции ВСУ 31 раз, 12 апреля – 24, 13 апреля – 23, вчера, 14 апреля, было 25 штурмовых действий.

"Ночью он смог совершить лишь три штурмовых действия. По обстрелам статистика тоже идет на снижение", — рассказал спикер Сил обороны Таврического направления.

Напомним, в ВСУ сообщали, что Вооруженные силы Украины продолжают удерживать позиции под Угледаром и не дают российским оккупантам продвинуться в Авдеевку.

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Дата публикации
Просмотры
93
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