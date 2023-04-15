В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

Чудо Благодатного огня происходит именно на том месте, где погребен Иисус Христос.

В Иерусалиме в Великую субботу, которая в этом году пришлась на 15 апреля, в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь.

Об этом стало известно по трансляции ежегодной торжественной церемонии.

Ежегодно церемонию восхождения Благодатного огня перед Пасхой проводят греческий Иерусалимский православный патриархат и Иерусалимский патриархат Армянской апостольской церкви. Чин восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Внутри храма все свечи и лампадки погашены. Вход в часовню закрывают. На дверь накладывают особую восковую печать-вратарей Храма Гроба Господня.

После этого Иерусалимский патриарх в белых одеждах трижды обходит Кувуклию с особой молитвой. В руках он держит кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня. Затем патриарх входит в гроту Гроба Господня и произносит молитвы у Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 минут в святой часовне происходит восхождение Благодатного Огня.

Напомним, в 2023 году Воскресение Господне приходится на 16 апреля (у православных христиан) и на 9 апреля (у католиков). Из-за нынешнего в Украине военного положения привычных для всех украинцев трех выходных на Пасху не будет.

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