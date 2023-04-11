Синоптики рассказали, какой будет погода на Пасху, 16 апреля

В воскресенье, 16 апреля, верующие Украинской греко-католической церкви и Православной церкви Украины будут праздновать Пасху, но погода в этот день не порадует украинцев теплом.

Об этом свидетельствуют прогнозы погоды украинских синоптиков.

По словам Игоря Кибальчича, на выходные, 15-16 апреля, погодные условия будет определять гребень антициклона с севера. Существенных осадков не предполагается.

"Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +3-8°, днем +11-16°. На севере Левобережья ночью 0+5°, днем +8-13°", — говорится в его обзоре погодных условий.

Синоптик Станислав Щедрин сообщает, что на Пасху в Украине согласится, но будет прохладно. Температура воздуха по всей стране будет составлять в пределах +12-17°.

"В воскресенье, 16 апреля, в стране будет господствовать преимущественно сухая и малооблачная погода, лишь кое-где возможны локальные ливни, кое-где с грозами", — рассказал Щедрин "Радио Трек".

О том, что в праздничное воскресенье, 16 апреля, будет "свеженько", информирует и народный синоптик Наталья Диденко. Предварительно будет дождь только в западных областях страны. В

"На Пасху в Украине ночью ожидается +5+9 градусов. Свеженько. Думайте, что одеть красивое теплый день 16 апреля предполагается +9+12°", — сообщила Диденко.

Напомним, Воскресение Сына Божьего, Иисуса, наряду с Рождеством и Троицей считается важнейшим церковным праздником. Уважают его как католики, так и православные. Пасху связывают с жертвой, которую Христос принес за грехи людей.

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