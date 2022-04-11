Страстная неделя перед Пасхой в 2022 году: традиции каждый день

Страстная неделя перед Пасхой в 2022 году: традиции каждый день

Уже совсем скоро христиане всего мира будут встречать праздник Пасхи. В 2022 году христиане Западного обряда будут отмечать Пасху 17 апреля, Восточного - 24 апреля. Что нужно делать каждый день в страстную неделю - в материале ТСН.ua

Страстная неделя, или страстная седмица – последняя, ​​самая важная неделя перед Пасхой. Она посвящена последним дням жизни Христа, его земным страданиям, распятию и погребению. Поэтому на эту неделю выпадают строжайшие ограничения. Также в страстную неделю готовятся к светлому Воскресению.

Когда страстная неделя 2022

Для христиан Западного обряда (католиков) страстная неделя продлится с 10 по 16 апреля, а Христово Воскресение наступит 17 апреля. Страстную неделю христиане Восточного обряда будут отмечать с 17 по 23 апреля, а саму Пасху – 24 апреля.

Что означают дни страстной недели

Вербное воскресенье

Последнее воскресенье перед Пасхой называют "вербным". По христианскому писанию Христос в этот день на ослике въехал в Иерусалим, а миряне устелили ему дорогу пальмовыми листьями. В Украине пальмовые листья заменили на иву. Поэтому в вербное воскресенье в церкви освящают иву и несут ее домой.

Также читайте Когда Вербное воскресенье 2022 года: традиции великого церковного праздника

Великий понедельник

В этот день проводятся церковные службы во время которых упоминаются сюжеты о патриархе Иосифе, которого предали братья, о проклятии Христом бесплодной смоковницы - символа души, которая не покаялась в грехах. Начинается строгий пост, можно есть только хлеб, фрукты и овощи, а для монахов отказ от еды вообще. В этот день начинается подготовка дома к празднику. Мужчины занимаются мелким ремонтом, женщины - уборкой, стиркой и т.д.

Великий вторник

В богослужениях в этот день вспоминают беседы и притчи Иисуса Христа в Иерусалимском храме - пророчества Христа об измене Иуде, отречении Петра, учение о добрых делах, Страшный суд.

Во вторник традиционно готовят одежду для праздника, выбирают скатерть на праздничный стол и рушнык с которым пойдут в церковь на Пасхальную службу, покупают продукты к празднику. В этот день можно работать на земле.

Великая среда

Считается, что в этот день Иуда предал Иисуса Христа за 30 серебряников, вспоминают грешницу, которая омыла ноги Иисуса и помазала их миром. В этот день верующие исповедуются в церкви.

В среду завершают уборку в доме и начинают украшать дом к Пасхе, начинают покупать яйца, чтобы покрасить на Пасху.

Великий четверг

В этот день перед распятием Христа состоялась Тайная вечеря. Во время богослужений, проводимых в этот день, вспоминают страдания Сына Божия. В Великий четверг обычно христиане причащаются.

Большой четверг называется "Чистым". Традиционно этот день начинают к восходу солнца, купаниям с молитвой. Именно в этот день проводят генеральную уборку, печут куличи, красят яйца.

Credits

Страстная пятница

Последняя пятница перед Пасхой называется страстной. В этот день Иисуса распяли на кресте, в этот день он скончался ради людей. Этот величайший день скорби. Многие в этот день вообще отказываются от еды до вечерней службы когда выносят Плащаницу. Традиционно в этот день скорби вели себя сдержанно, в молитвах.

Великая суббота

В этом вспоминают о погребении Христа, его победе над смертью. На вечерней службе в храмах совершают Святую литургию, после которой объявляют благую весть о Христовом Воскресении. Вечером заканчивается Великий пост, и все собираются в храм.

Читайте также: