Как украсить паску в 2024 году: 12 небанальных и очень крутых идей

Отделка паски – очень важный шаг в приготовлении пасхальной выпечки. Уже ушел в прошлое обычный декор в виде букв "ХВ" (означающих "Христос Воскресе!"). Сегодня украсить паску можно по-разному. Сохраняйте идеи.

Если вы хотите попытаться украсить свою пасхальную выпечку чем-то сложнее обычной посыпки, стоит сначала потренироваться на маленьких пасочках.

В таком деле важна жесткая рука. Также запланируйте для украшения побольше времени – такой процесс не стоит делать наспех. А вот насчет идей, то у нас есть несколько интересных вариантов.

Как создать современный дизайн на паске

Не стоит придумывать что-то слишком сложное или нереалистичное. Можете украсить паску веточками розмарина или орехами, выложить безе или съедобные цветы на глазурь.

Современный декор паски / Фото: pinterest.com

Идей достаточно много, но очень важно, чтобы они хорошо сочетались с пасхальной тематикой. Кстати, также можно приобрести пряник в форме пасхальных символов (зайчики, яички, цыплята) и украсить паску ими.

Декор на паску: этнические орнаменты

Этнические мотивы выглядят очень органично на паске. Вы можете использовать флористические орнаменты (маки, засушенные цветы, ромашки) или роспись по белковой глазури, которая придает пасхальной выпечке подлинности.

Этнические орнаменты на пасках / Фото: pinterest.com

Конечно, такой декор на паску требует определенного художественного дарования и практики. Но вы всегда можете найти съедобные цветы или просто "набить" руку, попрактиковавшись заранее.

Как патриотически украсить паски

Последние годы очень популярным декором для паски среди украинцев является такой, что несет в себе патриотическую тематику. Здесь существует несколько вариантов, как можно обыграть эту тему.

Патриотический декор на паску / Фото: pinterest.com

К примеру, вы можете добавить орнамент в желто-голубых оттенках или приобрести патриотическую символику. Если у вас совсем нет времени на создание особого декора, просто подвяжите паску лентами в цветах украинского флага.

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