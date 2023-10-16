Пасха в 2024 году: дата в Украине, основные традиции и что нельзя делать в праздник

Пасха для украинцев всегда была одним из самых главных религиозных праздников в году. Это переходный праздник, то есть его дата ежегодно меняется. Когда Пасха 2024 года в Украине и изменится ли ее празднование из-за перехода на новый календарь?

Пасха 2024: дата православного и католического праздника

Сразу стоит отметить, что переход ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь никак не повлиял на празднование Пасхи. Ведь православные христиане рассчитывают дату Светлого Христова Воскресения иным способом, чем католики.

Поэтому в 2024 году православные христиане в Украине будут праздновать Пасху 5 мая, а католики — 31 марта. То есть разница составит больше месяца.

Почему такая большая разница? Дело в том, что для облысления даты Пасхи католики и православные христиане используют разную Пасхалию. Поэтому по юлианскому и новоюлианскому календарю Пасха может приходиться на период с 4 апреля по 8 мая. То есть православная церковь для расчета использует дату весеннего равноденствия, поэтому православная Пасха не может прийти раньше 4 апреля.

Великий пост 2024 года: когда будем соблюдать строгие ограничения

Великий пост 2024 года / Фото: Unsplash

Перед Пасхой верующие ежегодно соблюдают продолжительный и довольно строгий пост. Это помогает духовно и телесно очиститься, чтобы отпраздновать великий праздник без греха. Этот пост называется Великим и длится 50 дней.

Поэтому в 2024 году он начнется 18 марта и закончится 4 мая, накануне Пасхи. Последнюю неделю поста, которая считается самой суровой, называют Страстной седмицей.

Воскресение Господне: традиции и запреты

Пасха 2024 года / Фото: Unsplash

Прежде всего, в этот большой светлый праздник верующие идут в церковь на всенощную службу, где освящают куличи, крашеные яйца (крашенки, писанки), мясо и другие угощения, которые потом будут стоять на праздничном столе.

На Пасху принято приветствовать друг друга фразой "Христос Воскрес!", на которую отвечают "Воистину Воскрес!".

Вся семья собирается за праздничным столом и обязательно "меряются силой" путем разбивания пасхальных яйц. Тот, чье пасхальное яйцо разобьет все остальные, считается самым сильным. Кроме вареных яиц на праздничном столе обязательно стоит студень, домашние колбасы, гусь, сало, пироги с разными начинками, а также кулич — сладкая выпечка с изюмом.

Что нельзя делать в Пасху:

это большой праздник, поэтому Церковь запрещает заниматься тяжелым физическим трудом;

не следует проводить генеральную уборку в доме;

нельзя ходить мрачным, унывать, ругаться или злословить.

Если в светлый праздник Христова Воскресения у вас попросили милостыни, ни в коем случае не отказывайте. Иначе вас круглый год будут ждать проблемы и неудачи.