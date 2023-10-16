Великдень 2024 року: дата в Україні, основні традиції та що не можна робити у свято

Великдень для українців завжди був одним з найголовніших релігійних свят в році. Це перехідне свято, тобто його дата щороку змінюється. Коли Великдень 2024 року в Україні і чи зміниться його святкування через перехід на новий календар?

Великдень 2024 року: дата православного і католицького свята

Відразу варто зазначити, що перехід ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар жодним чином не вплинув на святкування Великодня. Адже православні християни вираховують дату Світлого Христового Воскресіння іншим способом, аніж католики.

Тому 2024 року православні християни в Україні будуть святкувати Великодень 5 травня, а католики — 31 березня. Тобто різниця складе понад місяць.

Чому така велика різниця? Справа в тому, що для облислення дати Великодня католики та православні християна використовують різну Пасхалію. Тому за юліанським та новоюліанським календарем Великдень може припадати на період від 4 квітня до 8 травня. Тобто православна церква для розрахунку використовує дату весняного рівнодення, тому православний Великдень не може прийти раніше 4 квітня.

Великий піст 2024 року: коли будемо дотримуватися суворих обмежень

Великий піст 2024 року / Фото: Unsplash

Перед Великоднем віряни щорічно дотримуються тривалого і досить суворого посту. Це допомагає духовно та тілесно очиститися, щоб відсвяткувати велике свято без гріха. Цей піст називається Великим і триває 50 днів.

Тому 2024 року він розпочнеться 18 березня і закінчиться 4 травня, напередодні самого Великодня. Останній тиждень посту, який вважається найсуворішим, називають Страсною седмицею.

Воскресіння Господнє: традиції та заборони

Великдень 2024 року / Фото: Unsplash

Насамперед, у це велике світле свято віряни йдуть до церкви на всеношну службу, де освячують паски, фарбовані яйця (крашанки, писанки), м'ясо та інші частування, які потім будуть стояти на святковому столі.

На Великдень прийнято вітати один одного фразою "Христос Воскрес!", на яку відповідають "Воістину Воскрес!".

Вся родина збирається за святковим столом і обов'язково "міряються силою" шляхом розбивання крашанок. Той, чия крашанка розіб'є всі інші, вважається найсильнішим. Крім варених яєць на святковому столі обов'язково стоїть холодець, домашні ковбаси, гусак, сало, пироги з різними начинками, а також паска — солодка випічка з родзинками.

Що не можна робити у Великдень:

це велике свято, а тому Церква забороняє займатися важкою фізичною працею;

не варто проводити генеральне прибирання в будинку;

не можна ходити похмурим, сумувати, лаятися чи лихословити.

Якщо у світле Свято Христового Воскресіння у вас попросили милостині, в жодному разі не відмовляйте. Інакше на вас цілий рік чекатимуть проблеми та невдачі.