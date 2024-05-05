На Сумщині пролунало 214 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 41 обстріл прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Всього було зафіксовано 214 вибухів. Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади.

Есманьська громада: ворог бив з мінометів (14 вибухів) та ствольної артилерії (11 вибухів).

Юнаківська громада: здійснено обстріли з артилерії (7 вибухів), мінометів (10 вибухів) та РСЗВ (10 вибухів).

Шалигинська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади. Також були обстріли з РСЗВ (8 вибухів) та ствольної артилерії (7 вибухів).

Краснопільська громада: зафіксовано обстріли з мінометів (19 вибухів), атаку FPV-дронів (3 вибухи).

Великописарівська громада: були обстріли з гранатометів (16 вибухів), артилерії (27 вибухів) , мінометів (14 вибухів) та пуск з гвинтокрилу ракет НАР (4 вибухи).

Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи).

Зноб-Новгородська громада: здійснено обстріли зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Середино-Будська громада: зафіксовано атаку FPV-дронів (3 вибухи), обстріл зі ствольної артилерії (8 вибухів).

Хотінська громада: був обстріл з міномету (3 вибухи).

Миколаївська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух).

Білопільська громада: росіяни вдарили зі ствольної артилерії (4 вибухи) та здійснили атаку FPV-дрона (1 вибух).

Дружбівська громада: ворог бив з РСЗВ (21 вибух).

Новослобідська громада: 9 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по цивільній інфраструктурі Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія продовжує щоденно атакувати Харків та область.

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