У Харкові пролунали вибухи — Терехов

Ворог влучив у приватний сектор міста.
У Харкові пролунали вибухи в ніч проти 5 травня пролунали вибухи.
Про це повідомляє очільник Харкова Ігор Терехов.
Вибухи у місті було чути близько пів на першу ночі після оголошення повітряної тривоги.
"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - розповів Терехов.
Пізніше він повідомив, що внаслідок удару безпілотника загорілися три приватні будинки у приватному секторі Основ'янського району.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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