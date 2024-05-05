У Харкові пролунали вибухи — Терехов

У Харкові пролунали вибухи в ніч проти 5 травня пролунали вибухи.

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Про це повідомляє очільник Харкова Ігор Терехов.

Вибухи у місті було чути близько пів на першу ночі після оголошення повітряної тривоги.

"Знову вибух у Харкові. Будьте в укриттях", - розповів Терехов.

Пізніше він повідомив, що внаслідок удару безпілотника загорілися три приватні будинки у приватному секторі Основ'янського району.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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