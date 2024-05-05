Росія атакує Україну ударними безпілотниками — ПС

Військові закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками в ніч проти 5 травня.
Про це повідомляють Повітряні сили.
О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.
Крім того, о 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.
Наразі повітряна тривога оголошена у південних та східних регіонах.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.
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