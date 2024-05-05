Росія атакує Україну ударними безпілотниками — ПС

Російські загарбники атакують Україну іранськими ударними безпілотниками в ніч проти 5 травня.

Про це повідомляють Повітряні сили.

О 23:17 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних БпЛА в Харківській області.

Крім того, о 23:42 Повітряні сили повідомили про групу БпЛА на Херсонщині, що рухається в напрямку Дніпропетровської області.

Наразі повітряна тривога оголошена у південних та східних регіонах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росіяни атакували у Бериславі вантажівку, яка доставляла питну воду.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала дронами Дніпропетровщину, в результаті чого було пошкоджено об'єкт інфраструктури.

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