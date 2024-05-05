Россия атакует Украину ударными беспилотниками - ВС

Российские захватчики атакуют Украину иранскими ударными беспилотниками в ночь на 5 мая.

Об этом сообщают Воздушные силы.

В 23:17 Воздушные силы сообщили об угрозе применения ударных БПЛА в Харьковской области.

Кроме того, в 23:42 Воздушные силы сообщили о движущейся в направлении Днепропетровской области группе БпЛА на Херсонщине.

В настоящее время воздушная тревога объявлена в южных и восточных регионах.

Напомним, ранее сообщалось, что Россияне атаковали в Бериславе грузовик, который доставлял питьевую воду.

Кроме того, мы ранее информировали, что РФ атаковала дронами Днепропетровщину, в результате чего был поврежден объект инфраструктуры.

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