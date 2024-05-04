Массированная атака "Шахедов" на Харьков: какие последствия ударов

В результате "прилетов" возникли пожары.
Ночью против 4 мая российская армия совершила массированную атаку беспилотниками по Харькову. Пострадали четверо жителей. На местах удара возникли возгорания.
Последствия ударов дронами показали в ГСЧС.
Спасатели информируют, что произошло три пожара по разным адресам. Самая большая возникла в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеских ударов.
Последствия ударов по Харькову
Атака на Харьков
После полуночи, во время воздушной тревоги, в Харькове раздались взрывы. Военные предупреждали об опасности ударных беспилотников.
Местные власти сообщили, что в Харькове произошло два "прилета" после атаки дронов. Оба – по гражданской инфраструктуре Основянского района.
Кроме того, в результате ударов "Шахедов" пострадавшие, среди них — ребенок. Произошли повреждения и возгорание гражданской инфраструктуры.