Массированная атака "Шахедов" на Харьков: какие последствия ударов

Ночью против 4 мая российская армия совершила массированную атаку беспилотниками по Харькову. Пострадали четверо жителей. На местах удара возникли возгорания.

Последствия ударов дронами показали в ГСЧС.

Спасатели информируют, что произошло три пожара по разным адресам. Самая большая возникла в складских помещениях с общей площадью около 3 тысяч квадратных метров. В настоящее время идет ликвидация последствий вражеских ударов.

Последствия ударов по Харькову

Армия РФ ночью 4 мая ударила беспилотниками по Харькову. / Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 4 мая ударила беспилотниками по Харькову. / Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 4 мая ударила беспилотниками по Харькову. / Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 4 мая ударила беспилотниками по Харькову. / Фото: ГСЧС

Армия РФ ночью 4 мая ударила беспилотниками по Харькову. / Фото: ГСЧС

Атака на Харьков

После полуночи, во время воздушной тревоги, в Харькове раздались взрывы. Военные предупреждали об опасности ударных беспилотников.

Местные власти сообщили, что в Харькове произошло два "прилета" после атаки дронов. Оба – по гражданской инфраструктуре Основянского района.

Кроме того, в результате ударов "Шахедов" пострадавшие, среди них — ребенок. Произошли повреждения и возгорание гражданской инфраструктуры.

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