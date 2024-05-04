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Масована атака "Шахедів" на Харків: які наслідки ударів

Масована атака "Шахедів" на Харків: які наслідки ударів

Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС

Внаслідок "прильотів" виникли пожежі.

Вночі проти 4 травня російська армія здійснила масовану атаку безпілотниками по Харкову. Потерпіло четверо мешканців. На місцях ударі виникли займання. 

Наслідки ударів дронами показали у ДСНС. 

Рятувальники інформують, що сталося три пожежі за різними адресами. Найбільша виникла у складських приміщеннях із загальною площею близько 3 тисяч квадратних метрів. Наразі триває ліквідація наслідків ворожих ударів. 

Наслідки ударів по Харкову 

Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / © ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / © ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / © ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / © ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / © ДСНС
Армія РФ вночі 4 травня вдарила безпілотниками по Харкову. / Фото: ДСНС

Атака на Харків 

Після опівночі, під час повітряної тривоги, у Харкові пролунали вибухи. Військові попереджали про небезпеку ударних безпілотників.

Місцева влада повідомила, що у Харкові сталися два "прильоти" після атаки дронів. Обидва - по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Крім того, внаслідок ударів "Шахедів" є потерпілі, серед них - дитина. Сталися пошкодження та загоряння цивільної інфраструктури.

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