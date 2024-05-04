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Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: троє постраждалих, серед них - дитина

Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: троє постраждалих, серед них - дитина

Ворог обстріляв Харків / Фото: ТСН.ua

Ворог знову атакував Харків.

Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову

Унаслідок атаки у Харкові є пошкодження та загоряння цивільної інфраструктури - Харківська ОВА. 

Отримали поранення 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес.

Медики надають всю необхідну допомогу. 

Нагадаємо, що у Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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