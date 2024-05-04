Окупанти завдали ударів безпілотниками по Харкову: троє постраждалих, серед них - дитина

Ворог знову атакував Харків.
Росія завдала ударів безпілотниками по Харкову.
Унаслідок атаки у Харкові є пошкодження та загоряння цивільної інфраструктури - Харківська ОВА.
Отримали поранення 13-річна дитина та жінка. Ще у однієї жінки гостра реакція на стрес.
Медики надають всю необхідну допомогу.
Нагадаємо, що у Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
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