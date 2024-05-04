Ворог знову атакував Україну дронами

Перебувайте в укриттях.
Група ворожих БПЛА з Бєлгородщини курсом рухається на південний захід.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе та своїх близьких.
Моніторингові Telegram-канали повідомляють про роботу по ворожих дронах на Харківщині.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
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