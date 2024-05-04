Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ворог знову атакував Україну дронами

Ворог знову атакував Україну дронами

Ворог знову використовує безпілотники / Фото: ТСН.ua

Перебувайте в укриттях.

Група ворожих БПЛА з Бєлгородщини курсом рухається на південний захід.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

Перебувайте в укриттях та потурбуйтеся про себе та своїх близьких.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють про роботу по ворожих дронах на Харківщині. 

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація