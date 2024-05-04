Враг снова атаковал Украину дронами

Находитесь в укрытиях.
Группа враждебных БПЛА из Белгородщины курсом движется к юго-западу.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.
Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе и своих близких.
Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе по вражеским дронам в Харьковской области.
Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".
Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.
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