Враг снова атаковал Украину дронами

Группа враждебных БПЛА из Белгородщины курсом движется к юго-западу.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

Находитесь в укрытиях и позаботьтесь о себе и своих близких.

Мониторинговые Telegram-каналы сообщают о работе по вражеским дронам в Харьковской области.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".

Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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