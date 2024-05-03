В центре Ужгорода прохожий сорвал шевроны с военного: детали (видео)

Прохожий сорвал шевроны с военнослужащего в центре Ужгорода.

Об этом сообщил журналист Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

“Неоднозначная ситуация произошла сегодня в центре Ужгорода. На площади Шандора Петефи человек в гражданской одежде сорвал с военнослужащего шевроны и бросил на землю», — написал журналист.

Он добавил, что, по предварительной информации, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

"Все детали указанного инцидента должны расследовать полиция и военная служба правопорядка, поскольку данный видеоролик может быть вырван из контекста общей ситуации", — отметил Виталий Глагола.

Прохожий сорвал шевроны с военнослужащего

Напомним, в Ужгороде женщины набросились на представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), чтобы спасти мужчину от мобилизации. Пенсионерки защищали мужчину, мотивируя это тем, что сотрудники ТЦК якобы не имеют такого права.

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