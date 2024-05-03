Мирні переговори для РФ є ще однією зброєю – Politico

Україна готова лише до справедливого миру й не погодиться на спотворений російський варіант.

В очікуванні Саміту миру у Швейцарії інтерес світових ЗМІ був прикутий до проєкту мирної угоди, який був створений у перший рік війни в Україні. Лідери країн, які зберуться на саміті, спробують намітити шлях для завершення російсько-української війни.

Про це пише Politico.

"І ця зустріч, безперечно, спровокує серйозніші дискусії про те, як покласти край війні – хоча головні західні прихильники України не бачать особливих причин розпочинати переговори з президентом Росії Володимиром Путіним, який виявляє мало поваги до верховенства закону та міжнародних норм", – йдеться у статті.

Попри впевненість багатьох політиків як в Україні, так і у світі, що Путін насправді не збирається закінчувати війну, у Кремлі намагаються позиціювати себе як державу, відкриту для перемовин, перешкоди яким створюють "вперті" Україна та її західні прихильники.

При цьому у Кремлі натякають на "нові реалії", які повинні бути враховані під час мирних переговорів. Ймовірно, йдеться про останні успіхи росіян на фронті й бажання залишити собі захоплені українські території.

Проте під час провальної спроби мирного врегулювання у 2022 році позиції України були слабкішими, а майбутнє туманним. Захід мав сумніви, чи зможе Україна протистояти Росії, та вагався з обсягами її підтримки. Крім того, українська сторона, яку представляли тодішній міністр оборони Олексій Резніков, голова офісу президента Андрій Єрмак і його радник Михайло Подоляк, сумнівалися, що Кремль дійсно зацікавлений у закінченні війни і буде дотримуватися досягнутих домовленостей.

"Вони можуть підписувати документи, але чи дотримуються вони домовленостей – це вже інше питання... Згадайте Будапештський меморандум... Президент Франції Міттеран відмовився поставити підпис під цим документом... і попередив нашого президента [Леоніда Кучму – ред.]: "Чоловіче, вони вас обдурять". Через 30 років росіяни саме це і зробили – вони нас обдурили, – розповів Резніков.

Те саме відбувалось і 2022 року. Велика Британія і США застерігали Україну щодо намірів Росії.

За словами Андрія Єрмака, Москва взагалі не хоче "справжніх переговорів", єдине, що її влаштує – це капітуляція України.

"Ми б знову сіли за стіл переговорів в один момент, якби агресор був готовий, справді готовий, домовитися про справедливий мир – але тільки не про їхню версію миру", – зазначив голова ОПУ.

Він додав, що є великий ризик того, що в той час, як Україна намагатиметься дотримуватися зроблених поступок, Росія буде шукати спосіб уникнути виконання своїх обіцянок.

"Українські чиновники заявляють, що для російського лідера переговори – це лише ще одна зброя, щоб відволікати, затягувати, давати час для маневру та ловити у пастку благонамірених і наївних", – пише видання.

За словами Михайла Подоляка, Росія збирається вести тривалу війну й чекати, поки Захід втомиться й почне шукати компроміс. Але наразі компромісного вирішення цього конфлікту не існує.

"Ми досягли точки, коли ви більше не можете вирішити сісти та вести переговори. Чому? Тому, що ця війна не за територію України. Це війна за правила, за якими ми з вами житимемо, і житиме Росія. Якщо Росія не програє, то правила будуть дещо іншими. Самодержавство, насильство — будуть домінуючі форми зовнішньої політики. Якщо Росія програє, то ми матимемо можливість перебудувати глобальну систему політичних відносин та відносин у сфері безпеки", – заявив Подоляк.

Нагадаємо, Подоляк наголосив, що "будь-які домовленості на умовах Росії означатимуть кінець України".

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