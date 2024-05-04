У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа

Харків знову став об'єктом ворожої атаки.

Зафіксовано два прильоти шахедів по Харкову - обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов.

На місці одного із влучань - масштабна пожежа.

Зараз відомо про одну постраждалу людину.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

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Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

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