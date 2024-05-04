Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа

У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа

Зараз відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки дронів / Фото: pixabay.com

Харків знову став об'єктом ворожої атаки.

Зафіксовано два прильоти шахедів по Харкову - обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.

Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов. 

На місці одного із влучань - масштабна пожежа.

Зараз відомо про одну постраждалу людину.

Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація