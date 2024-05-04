У Харкові - два прильоти після атаки дронів: спалахнула пожежа

Харків знову став об'єктом ворожої атаки.
Зафіксовано два прильоти шахедів по Харкову - обидва по цивільній інфраструктурі Основʼянського району.
Про це у повідомленні у соціальних мережах заявив мер Харкова Ігор Терехов.
На місці одного із влучань - масштабна пожежа.
Зараз відомо про одну постраждалу людину.
Нагадаємо, що раніше у Харкові пролунали вибухи.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
Читайте також:
- Чотири найважливіших події 2024 року: де світові лідери говоритимуть про Україну та умови закінчення війни
- "Закінчення війни залежить від Путіна": Блінкен висловився про готовність до переговорів з РФ
- Чи справді Україна готується до перемовин з РФ у червні: в РНБО відповіли