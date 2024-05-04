В Харькове – два прилета после атаки дронов: вспыхнул пожар

Харьков снова стал объектом вражеской атаки.
Зафиксировано два прилета шахедов по Харькову – оба по гражданской инфраструктуре Основянского района.
Об этом в сообщении в социальных сетях заявил мэр Харькова Игорь Терехов.
На месте одного из попаданий – масштабный пожар.
Сейчас известно об одном пострадавшем человеке.
Напомним, что ранее в Харькове раздались взрывы.
Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".
Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.
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