В Харькове раздались взрывы

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В ночь на 4 мая 2024 года в Харькове прозвучал ряд взрывов.
Скорее всего, об атаке вражеских беспилотников и работе ПВО в регионе.
"Город под вражеским ударом. Будьте осторожны", — подтвердил информацию о взрывах мэр Харькова Игорь Терехов.
Напомним, что ранее враг снова атаковал Украину дронами.
Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".
Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.
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