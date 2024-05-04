В Харькове раздались взрывы

В ночь на 4 мая 2024 года в Харькове прозвучал ряд взрывов.

Скорее всего, об атаке вражеских беспилотников и работе ПВО в регионе.

"Город под вражеским ударом. Будьте осторожны", — подтвердил информацию о взрывах мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что ранее враг снова атаковал Украину дронами.

Напомним, лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, в первые дни полномасштабной войны являвшийся участником переговоров с россиянами в Беларуси, рассказал, что россияне " были готовы закончить войну".

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Советник главы ОП Михаил Подоляк также объяснил, можно ли было остановить войну на переговорах в Беларуси.

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