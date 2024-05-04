У Харкові пролунали вибухи

Перебувайте в укриттях.
У ніч проти 4 травня 2024 року у Харкові пролунала низка вибухів.
Найімовірніше, що про атаку ворожих безпілотників та роботу ППО в регіоні.
"Місто під ворожим ударом. Будьте обережні", - підтвердив інформацію про вибухи мер Харкова Ігор терехов.
Нагадаємо, що раніше ворог знову атакував Україну дронами.
Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".
Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.
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