У Харкові пролунали вибухи

У ніч проти 4 травня 2024 року у Харкові пролунала низка вибухів.

Найімовірніше, що про атаку ворожих безпілотників та роботу ППО в регіоні.

"Місто під ворожим ударом. Будьте обережні", - підтвердив інформацію про вибухи мер Харкова Ігор терехов.

Нагадаємо, що раніше ворог знову атакував Україну дронами.

Нагадаємо, лідер фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, який у перші дні повномасштабної війни був учасником переговорів з росіянами у Білорусі, розповів, що росіяни "були готові закінчити війну".

Також читайте Мирні переговори для РФ є ще однією зброєю – Politico

Радник голови ОП Михайло Подоляк також пояснив, чи можна було зупинити війну на переговорах у Білорусі.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.