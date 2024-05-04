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Скільки окупантів знищено за добу: нові дані Генштабу

Скільки окупантів знищено за добу: нові дані Генштабу

ЗСУ ліквідовують окупантів на нашй землі / Фото: Associated Press

Росіяни зазнають втрат на полі бою.

Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 травня склали 473 4000 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.05.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 473 400 (+1260) осіб 
  • танків ‒ 7366 (+12) 
  • бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27) 
  • артилерійських систем –  12148 (+46) 
  • РСЗВ – 1055 (+2) 
  • засоби ППО ‒ 788 (+2) 
  • літаків – 348 
  • гелікоптерів – 325 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31)
  • крилаті ракети ‒ 2127 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 26 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71) 
  • спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

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