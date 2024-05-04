Скільки окупантів знищено за добу: нові дані Генштабу

Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 травня склали 473 4000 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.05.24 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 473 400 (+1260) осіб

танків ‒ 7366 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27)

артилерійських систем – 12148 (+46)

РСЗВ – 1055 (+2)

засоби ППО ‒ 788 (+2)

літаків – 348

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31)

крилаті ракети ‒ 2127 (+1)

кораблі /катери ‒ 26

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71)

спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)

Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.

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