Скільки окупантів знищено за добу: нові дані Генштабу

Росіяни зазнають втрат на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на 4 травня склали 473 4000 осіб. Протягом минулої доби знищено ще 1260 загарбників.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 04.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 473 400 (+1260) осіб
- танків ‒ 7366 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 14156 (+27)
- артилерійських систем – 12148 (+46)
- РСЗВ – 1055 (+2)
- засоби ППО ‒ 788 (+2)
- літаків – 348
- гелікоптерів – 325
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9611 (+31)
- крилаті ракети ‒ 2127 (+1)
- кораблі /катери ‒ 26
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 16337 (+71)
- спеціальна техніка ‒ 2001 (+8)
Раніше повідомлялося, що найманці з Непалу тікають із російської окупаційної армії. Серед причин масового дезертирства — величезні втрати у "м'ясних штурмах" і жорстоке ставлення командирів.
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