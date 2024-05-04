Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: новые данные Генштаба

Сколько оккупантов уничтожено в сутки: новые данные Генштаба

ВСУ ликвидируют оккупантов на нашей земле / Фото: Associated Press

Россияне несут потери на поле боя.

Общие боевые потери российских оккупантов на 4 мая составили 473 4000 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1260 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 473 400 (+1260) человек
  • танков ‒ 7366 (+12)
  • боевых бронированных машин ‒ 14156 (+27)
  • артиллерийских систем – 12148 (+46)
  • РСЗО – 1055 (+2)
  • средства ПВО ‒ 788 (+2)
  • самолетов – 348
  • вертолетов – 325
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9611 (+31)
  • крылатые ракеты ‒ 2127 (+1)
  • корабли /катера ‒ 26
  • подводные лодки — 1
  • автомобильной техники и автоцистерн – 16337 (+71)
  • специальная техника ‒ 2001 (+8)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация