Сколько оккупантов уничтожено в сутки: новые данные Генштаба

Общие боевые потери российских оккупантов на 4 мая составили 473 4000 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1260 захватчиков.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 473 400 (+1260) человек

танков ‒ 7366 (+12)

боевых бронированных машин ‒ 14156 (+27)

артиллерийских систем – 12148 (+46)

РСЗО – 1055 (+2)

средства ПВО ‒ 788 (+2)

самолетов – 348

вертолетов – 325

БПЛА оперативно-тактического уровня – 9611 (+31)

крылатые ракеты ‒ 2127 (+1)

корабли /катера ‒ 26

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн – 16337 (+71)

специальная техника ‒ 2001 (+8)

Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.

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