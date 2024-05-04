Сколько оккупантов уничтожено в сутки: новые данные Генштаба

Россияне несут потери на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на 4 мая составили 473 4000 человек. За прошедшие сутки уничтожены еще 1260 захватчиков.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 473 400 (+1260) человек
- танков ‒ 7366 (+12)
- боевых бронированных машин ‒ 14156 (+27)
- артиллерийских систем – 12148 (+46)
- РСЗО – 1055 (+2)
- средства ПВО ‒ 788 (+2)
- самолетов – 348
- вертолетов – 325
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9611 (+31)
- крылатые ракеты ‒ 2127 (+1)
- корабли /катера ‒ 26
- подводные лодки — 1
- автомобильной техники и автоцистерн – 16337 (+71)
- специальная техника ‒ 2001 (+8)
Ранее сообщалось, что наемники из Непала убегают из российской оккупационной армии. Среди причин массового дезертирства – огромные потери в "мясных штурмах" и жестокое отношение командиров.
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