Шольц высмеял просьбу Украины о Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц грубо высмеял просьбу Украины о ракетах Taurus.

Об этом пишет Bild.

Канцлер встретился с жителями города Люнебург. Те спросили Шольца, почему Берлин не снабжает Киев немецкими дальнобойными ракетами Taurus. Он ответил с иронией.

"Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, словно между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие", – сказал Шольц и рассмеялся.

Обозреватель Bild Юлиан Левенич назвал ответ Шольца "невкусной шуткой за счет украинцев".

Шольц грубо высмеял просьбу Украины о Taurus

Напомним, в Германии правительство продолжает дискуссии о передаче нашему государству ракет Taurus.

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, чтобы Россия существенно почувствовала последствия передачи Киеву Taurus, Украина должна получить большое количество этих ракет.

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