Артснаряды от США будут у ВСУ уже за считанные дни — эксперт

Часть артиллерийских боеприпасов из США может поступить в линию фронта к ВСУ за считанные дни.

Об этом Петр Черник заявил в эфире "Эспрессо".

"Если понимаем, что основную массу передадут по железной дороге, а один 50-ти тоннный вагон может брать на борт до 500 снарядов, то это действительно очень серьезное усиление", — отметил он.

Черник отметил, что американцы сумели поднять уровень производства 155-мм снарядов примерно до 60 тыс. в месяц.

"Напомню, на начало войны они производили их всего 12-13 тыс. в месяц. Понимаем, что на сегодняшний день "война артиллерии" и дальше остается основной. Также есть уникальный момент в законотворческом процессе США. В частности, ракеты ATACMS прописали в законе, и они должны быть переданы в Украину. Вопрос только их количества. Конечно, несколько десятков это очень хорошо. Мы повторим что-то такое, как было в Джанкое на прошлой неделе. Но нам нужно несколько сотен, а желательно 1,5 тыс. На складах у американцев они есть", - добавил он.

Напомним, издание The New York Times написало, что США якобы тайно отправили в Украину новую партию ATACMS большой дальности, и украинские силы уже применили их для ударов по российским военным объектам в Крыму.

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