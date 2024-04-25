Артснаряди від США будуть в ЗСУ вже за лічені дні — експерт

Військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник розповів про надходження до України американської допомоги.
Частина артилерійських боєприпасів зі США може надійти до лінії фронту до ЗСУ за лічені дні.
Про це Петро Черник заявив в ефірі "Еспресо".
"Якщо розуміємо, що основну масу передадуть залізницею, а один 50-ти тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів, то це справді дуже серйозне підсилення", - зазначив він.
Черник зауважив, що американці зуміли підняти рівень виробництва 155-мм снарядів приблизно до 60 тис. на місяць.
"Нагадаю, на початок війни вони виробляли їх всього 12-13 тис. на місяць. Розуміємо, що на сьогоднішній день "війна артилерії" і далі залишається основною. Також є унікальний момент в законотворчому процесі США. Зокрема, ракети ATACMS прописали у законі, і вони мають бути передані до України. Питання лише їхньої кількості. Звісно, кілька десятків це дуже добре. Ми повторимо щось таке, як було у Джанкої минулого тижня. Але нам потрібно кілька сотень, а бажано 1,5 тис. На складах в американців вони є", - додав він.
Нагадаємо, видання The New York Times написало, що США нібито таємно відправили до України нову партію ATACMS великої дальності, і українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.
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