Артснаряди від США будуть в ЗСУ вже за лічені дні — експерт

Частина артилерійських боєприпасів зі США може надійти до лінії фронту до ЗСУ за лічені дні.

Про це Петро Черник заявив в ефірі "Еспресо".

"Якщо розуміємо, що основну масу передадуть залізницею, а один 50-ти тонний вагон може брати на борт до 500 снарядів, то це справді дуже серйозне підсилення", - зазначив він.

Черник зауважив, що американці зуміли підняти рівень виробництва 155-мм снарядів приблизно до 60 тис. на місяць.

"Нагадаю, на початок війни вони виробляли їх всього 12-13 тис. на місяць. Розуміємо, що на сьогоднішній день "війна артилерії" і далі залишається основною. Також є унікальний момент в законотворчому процесі США. Зокрема, ракети ATACMS прописали у законі, і вони мають бути передані до України. Питання лише їхньої кількості. Звісно, кілька десятків це дуже добре. Ми повторимо щось таке, як було у Джанкої минулого тижня. Але нам потрібно кілька сотень, а бажано 1,5 тис. На складах в американців вони є", - додав він.

Нагадаємо, видання The New York Times написало, що США нібито таємно відправили до України нову партію ATACMS великої дальності, і українські сили вже застосували їх для ударів по російських військових об'єктах у Криму.

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