Чи достатньо нового траншу з бюджету США для перемоги України

Питання виділення коштів США для допомоги Україні нарешті зсунулось з мертвої точки.

Про це пише у The Washington Post журналіст Айшан Тахур.

"Ці гроші мали виділити ще в жовтні ― і тоді було зрозуміло, що на відповідні пакети допомоги Україна б покращила свій захист ППО, поповнила запаси артилерії, зміцнила позиції на лінії зіткнення, а завдяки далекобійній зброї завдала б росіянам ударів у тилу. Зараз усе це теж потрібно, однак за пів року ситуація на полі бою змінилась, росіяни зміцніли й готуються до наступу, українці виснажені в багатьох сенсах", - зазначає він.

Нещодавно Україну відвідала група із шести американських конгресменів ― як демократів, так і республіканців. Вони побували в Києві, в Одесі, у Бучі та в Чернігові ― у тому районі, куди невдовзі після візиту поцілив черговий російський снаряд.

"Головна емоція, яку мали конгресмени після відвідин, ― подив, - пише Тахур. - Їх здивувало, наскільки українці, не маючи достатньо засобів і сил, готові протистояти росіянам до останнього. Як вони намагаються під частими обстрілами планувати наступні кампанії та відбудову понівечених міст. І як за обмеженого ресурсу винаходять все нові способи протистояння в цій війні. Попри те, що сили росіян наразі явно більші, Україна зможе ефективно розпорядитись наданим ресурсом ― і, можливо, ще навіть цьогоріч провести обмежені наступальні операції".

Тахур стверджує, що якщо посилити українську армію людським ресурсом, зброєю, то цього може вистачити для того, щоб прорвати оборону росіян на одній з ділянок фронту і звільнити територію на захід від неї.

"Утім, очевидно, що Україна ще потребуватиме і військової, і фінансової допомоги. Лише завдані Росією збитки наразі оцінюють у майже пів трильйона доларів. Донором цих грошей має стати Захід ― чи то використавши заморожені російські активи, чи без них. І складні переговори з цього приводу в української влади ще попереду", - додав він.

Нагадаємо:

Президент США Джо Байден підписав закон про національну безпеку, який передбачає виділення Україні військової допомоги у розмірі 61 мільярда доларів.

"Це хороший день для Америки, це хороший день для європейців, це хороший день для світу - і це має важливе значення. У наступні кілька годин, я зроблю все, аби передати у наші відповідні органи документи, щоб ракетні системи та інші озброєння були направлені в Україну. Це допоможе не тільки Україні, а і європейській безпеці", - сказав Байден.

20 квітня після довгих обговорень Палата представників проголосувала за законопроєкт про надання Україні нового пакету допомоги. Текст документа загалом аналогічний тому, який Сенат схвалив у лютому та задовільняє вимоги президента Байдена. Зокрема, документ передбачає виділення $60 млрд доларів Україні, зокрема $23 млрд на поповнення арсеналів США, які можуть бути використані для військової допомоги Україні. Також 13,8 млрд доларів на закупівлю новітніх систем озброєнь, товарів та послуг оборонного призначення. Ще 26 мільйонів доларів на продовження нагляду та підзвітності за допомогою та обладнанням, що надається Україні.

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