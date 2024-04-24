Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні

Джо Байден підписав законопроєкт про довгоочікувану допомогу Україні та іншим партнерам.

Президент США Джо Байден у середу, 24 квітня, підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства, який передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні, а також допомогу іншим союзникам США.

Про це він повідомив під час свого виступу у Білому домі.

Підписання Байденом довгоочікуваного пакету законодавства, ухвалення якого через суперечки у Конгресі затрималося фактично на 8 місяців, показали у прямій трансляції Білого дому.

Нагадаємо, напередодні Сенат Сполучених Штатів ухвалив законопроєкт, який передбачає надання допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також конфіскацію активів РФ.

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