Молоді дерева потрібно обрізати тільки так: швидко зростатимуть

Обрізання — важлива частина догляду за деревами. Воно покращує зростання і розвиток нових гілочок. Але потрібно знати, як правильно обрізати молоді дерева, щоб їм не нашкодити. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Молоді дерева обрізають насамперед для того, щоб сформувати скелет гілок і пропорційно розмістити їх у кроні. Також обрізання може стати додатковим поштовхом до плодоношення. Тому дуже важливо враховувати, наскільки бруньки вже прокинулися і яким буде їхнє ймовірне зростання.

Види обрізання дерев

Існує кілька видів обрізання дерев:

Для омолодження — виконується тоді, коли верхівка починає всихатися, а нові пагони припиняють рости. Під час такого обрізання видаляється приблизно 20% крони. Так дерево матиме естетичний і пропорційний вигляд стетично та не стане небезпечним для людей. Процес омолодження виконується рівномірно й поступово — на нього потрібно кілька років. Для формування — виконується для збереження природної форми дерева та для того, щоб гілки розташовувалися пропорційно. Санітарне — позбавлення від старого, хворого, непотрібного гілля. Також можна видаляти ті гілки, які ростуть всередині крони чи близько одна від одної. Для регулювання — щоб зберегти баланс між плодоношенням, зростанням та оновленням гілок. Для прорідження — для того, щоб позбутися стебел, якщо вони надто сильно віддалилися від основної гілки. Таке обрізання допомагає з'явитися новим молодим пагонам. Детальне — прорідження плодових крон дерева. Для вкорочення — видаляється верхня частина гілки, щоб до бруньок краще доходили поживні речовини й вода, тоді утворюються нові пагони.

Як обрізати молоді дерева: прості правила

Упродовж першого року молоде насадження без гілок укорочують на висоті одного метра від землі. Для цього робиться косий зріз над добре розвинутою брунькою. Важливо — будь-які зрізи обробляти садовим варом. Щойно з'являться перші листочки, знизу листя потрібно обірвати (до висоти 60 см від землі), щоб залишилося 4-5 бруньок. Вони сформують перший ярус вашого майбутнього дерева.

Дворічне дерево також дуже важливо правильно обрізати. Оберіть 4-5 міцних пагонів, які будуть формувати перший ярус скелетних гілок. Головні 4-5 гілок вкорочують на другу чи третю частину їх довжини. Тут все залежить від сорту самого дерева. Якщо ці гілки вже виросли щонайменше на 50 см, тоді їх довжину обрізають і залишають приблизно 25 см вище від скелетних гілок.

На третьому році у молодого дерева вже утворюються два яруси скелетних гілок. На кожному залишіть по дві гілочки для зростання (крім головної — тобто головна і дві гілочки). Після чого їх обрізають, щоб залишити по 5-6 бруньок.

Щоб не загущувалася крона, потрібно щороку видаляти ті пагони, які ростуть до центру, перехрещуються чи торкаються один одного.

Якщо якісь гілочки надто сильно виросли протягом року, їх укорочують наполовину. А плодові дерева з міцними гілками вкорочують на третину.

Обрізання молодих дерев проводиться лише навесні, до початку руху соку в деревах.

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