За місяці, день чи годину: як знищити пеньок на ділянці

Кілька способів, які допоможуть знищити пеньок на ділянці за добу, годину чи кілька хвилини. Читайте в матеріалі ТСН.ua більше.

Під час купівлі ділянки, не завжди виходить вибрати ідеальний варіант, тому на ній іноді залишаються старі дерева чи їх залишки. В такому разі доводиться шукати способи, як позбутися пеньків, а завдання це не з найлегших.

Як прибрати пень за один день: найшвидший спосіб

Якщо у вас немає бажання довго думати і витрачати свій час, найлегше, звичайно, викликати спеціалістів, які позбавлять вашу ділянку від пеньків за лічені хвилини. Хоча фахівці знищать пеньок на 20-30 см вглиб за допомогою потужної фрези, але процедура досить дорога і не кожна людина може її собі дозволити.

Видалити пеньок можна і самостійно. Наприклад, зрізавши його за допомогою бензопили в рівень з землею. Однак, такий метод особливої користі не несе. Насамперед, тому, що шматок дерева все рівно залишиться на ділянці і ви не зможете на цьому місці нічого виростити. Тому краще прибирати пеньок раз і назавжди.

Як перетворити пеньок на порохно

Перший спосіб, який допоможе позбутися пня — хімічний. Підходить він тим людям, хто сильно не поспішає, адже на це знадобиться від місяця до кількох місяців.

Що потрібно робити:

Просверлити всередині пня глибокі канали по всій площі зрізу. Заповнити сечовиною отвори. Полити водою, а потім укутати шматок дерева плівкою, щоб всередину не потрапляв дощ.

Знадобиться кілька місяців, щоб деревина розм'якла і її буде набагато простіше витягнути з землі.

Замість сечовини можна використовувати також калієву чи натрієву селітру. Однак в цьому разі потрібно звернути увагу, що такі хімічні речовини в високій концентрації шкодять рослинам. Тому такий метод є поганою ідеєю, якщо навколо дерева росте зелень чи овочі.

Також можна брати звичайну кухонну сіль. Її засипають в отвори, замість селітри або сечовини. Сіль можна використовувати лише на свіжезрізаних деревах, тому що на старі пеньки вона діяти не буде. Метод зручний, але потрібно врахувати, що сіль глибоко проникає в ґрунт, роблячи його непридатним для вирощування будь-яких культур. Так можна видаляти тільки пеньок на ділянці, де не буде пізніше городу.

Видалення пеньків за допомогою спалювання

Це досить популярний спосіб, щоб позбутися старого пенька, тому що не вимагає ні великих зусиль, ні витрат. А ще він діє швидко — потрібно приблизно 12-15 годин, щоб все вигоріло. Проте, тут є певні правила:

під, над та поруч з пнем не повинно бути жодних комунікацій;

на відстані у кілька метрів відсутні споруди чи інші дерева.

Ці пункти важливі тому, що легкозаймисті предмети можуть також постраждати від вогню. Також варто простежити, щоб в день, коли ви збираєтесь нищити пеньок, не було вітру, адже він може "перенести" полум'я далі.

Що потрібно робити:

За допомогою свердла зробіть два отвори — один повинен бути в центрі, а другий злегка під кутом. В центральний отвір залити 100-200 г солярки чи рідини для розпалювання. Звернути з бавовняної тканини гніт (довжина приблизно 0,5 м). Облити його також соляркою чи рідиною і поставити в центрі пня. Просвердлити ще кілька отворів, а потім підпалити гніт.

Спочатку знадобиться підтримувати вогонь, але згодом дерево почне горіти саме.

Ручний метод: як викорчувати пеньок за один день

Цей метод дуже трудомісткий і виходить не у всіх, але лише в тому разі, якщо порушити технологію. Існує безпрограшний варіант:

візьміть лебідку на 3-4 т і потужну опору (може бути стовп чи інше дерево);

обкопайте землю навколо пенька на відстані 80-100 см (чим стовбур ширше, тим більшим повинно бути коло);

обв'яжіть пень металевим тросом, натягнути важелем і просто витягнути з землі.

Якщо у вас немає лебідки, можна використати лом — постійно розхитуйте пень і підчіплюйте його з землі за допомогою металевого важіля. Якщо пеньок вже досить старий, його можна спробувати розрубати навпіл, а потім просто витягнути шматки з землі.

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