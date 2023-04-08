За месяцы, день или час: как уничтожить пенек на участке

Несколько способов, которые помогут уничтожить пенек на участке в сутки, час или несколько минут. Читайте в материале ТСН.ua больше.

При покупке участка, не всегда получается выбрать идеальный вариант, поэтому на нем иногда остаются старые деревья или их остатки. В таком случае приходится искать способы, как избавиться от пней, а задача это не из самых легких.

Как убрать пень за один день: самый быстрый способ

Если у вас нет желания долго думать и тратить свое время, легче всего, конечно, вызвать специалистов, которые избавят ваш участок от пней за считанные минуты. Хотя специалисты уничтожат пенек на 20-30 см вглубь с помощью мощной фрезы, но процедура довольно дорогостоящая и не каждый человек может ее себе позволить.

Удалить пень можно и самостоятельно. К примеру, срезав его с помощью бензопилы в уровень с землей. Однако такой метод особой пользы не несет. Прежде всего потому, что кусок дерева все равно останется на участке и вы не сможете на этом месте ничего вырастить. Поэтому лучше убирать пенек раз и навсегда.

Как превратить пенек в труху

Первый способ, который поможет избавиться от пня – химический. Подходит он тем людям, которые сильно не спешат, ведь на это понадобится от месяца до нескольких месяцев.

Что нужно делать:

Просверлите внутри пня глубокие каналы по всей площади среза. Заполнить мочевиной отверстия. Полить водой, а затем укутать кусок дерева плёнкой, чтобы внутрь не попадал дождь.

Понадобится несколько месяцев, чтобы древесина размякла и ее будет гораздо проще вытащить из земли.

Вместо мочевины можно использовать также калиевую или натриевую селитру. Однако в этом случае следует обратить внимание, что такие химические вещества в высокой концентрации вредят растениям. Поэтому такой метод является плохой идеей, если вокруг дерева растет зелень или овощи.

Также можно брать обычную поваренную соль. Ее засыпают в отверстия, вместо селитры или мочевины. Соль можно использовать только на свежесрезанных деревьях, потому что на старые пни она действовать не будет. Метод удобен, но нужно учесть, что соль глубоко проникает в почву, делая ее непригодной для выращивания любых культур. Так можно удалять только пенек на участке, где не будет позже огорода.

Удаление пней с помощью сжигания

Это довольно популярный способ, чтобы избавиться от старого пня, потому что не требует ни больших усилий, ни затрат. А еще он действует быстро – нужно примерно 12-15 часов, чтобы все выгорело. Однако здесь есть определенные правила:

под, над и рядом с пнем не должно быть никаких коммуникаций;

на расстоянии в несколько метров отсутствуют постройки или другие деревья.

Эти пункты важны потому, что легковоспламеняющиеся предметы могут также пострадать от огня. Также стоит проследить, чтобы в день, когда вы собираетесь уничтожать пень, не было ветра, ведь он может "перенести" пламя дальше.

Что нужно делать:

С помощью сверла сделайте два отверстия – одно должно быть в центре, а другое слегка под углом. В центральное отверстие залить 100-200 г солярки или жидкости для разжигания. Свернуть из хлопчатобумажной ткани фитиль (длина примерно 0,5 м). Облить его также соляркой или жидкостью и поставить в центре пня. Просверлить еще несколько отверстий, а затем поджечь фитиль.

Поначалу понадобится поддерживать огонь, но потом дерево начнет гореть само.

Ручной метод: как выкорчевать пенек за один день

Этот метод очень трудоемок и выходит не у всех, но только в том случае, если нарушить технологию. Существует беспроигрышный вариант:

возьмите лебедку на 3-4 т и мощную опору (может быть столб или другое дерево);

окопайте землю вокруг пенька на расстоянии 80-100 см (чем ствол шире, тем больше должен быть круг);

обвяжите пень металлическим тросом, натянуть рычагом и просто вытащить из земли.

Если у вас нет лебедки, можно использовать лом – постоянно раскачивайте пень и подцепляйте его с земли с помощью металлического рычага. Если пенек уже достаточно стар, его можно попытаться разрубить пополам, а затем просто вытащить куски из земли.

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