Молодые деревья нужно обрезать только так: быстро будут расти

Обрезка – важная часть ухода за деревьями. Оно улучшает рост и развитие новых веточек. Но нужно знать, как правильно обрезать молодые деревья, чтобы им не навредить. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

Молодые деревья обрезают прежде всего для того, чтобы сформировать скелет ветвей и пропорционально разместить их в кроне. Также обрезка может стать дополнительным толчком к плодоношению. Поэтому очень важно учитывать, насколько почки уже проснулись и каков будет их возможный рост.

Виды обрезки деревьев

Существует несколько видов обрезки деревьев:

Для омоложения выполняется тогда, когда верхушка начинает усыхаться, а новые побеги прекращают расти. При такой обрезке удаляется примерно 20% кроны. Так дерево будет смотреться эстетично и пропорционально и не станет опасным для людей. Процесс омоложения выполняется равномерно и постепенно – на него уходит несколько лет. Для формовки выполняется для сохранения естественной формы дерева и для того, чтобы ветви располагались пропорционально. Санитарное — лишение старых, больных, ненужных ветвей. Также можно удалять те ветки, которые растут внутри кроны или около друг от друга. Для регулировки — сохранение баланса между плодоношением, ростом и обновлением ветвей. Для прореживания – для того, чтобы избавиться от стеблей, если они слишком сильно удалились от основной ветви. Такая обрезка помогает появиться новым молодым побегам. Подробное – прореживание плодовых крон дерева. Для укорочения удаляется верхняя часть ветки, чтобы до почек лучше доходили питательные вещества и вода, тогда образуются новые побеги.

Как обрезать молодые деревья: простые правила

В течение первого года молодые насаждения без веток укорачивают на высоте одного метра от земли. Для этого делается косой срез над хорошо развитой почкой. Важно – любые срезы обрабатывать садовым варом. Как только появятся первые листики, снизу листья нужно оборвать (до высоты 60 см от земли), чтобы осталось 4-5 почек. Они сформируют первый ярус вашего будущего дерева.

Двухлетнее дерево также очень важно правильно обрезать. Выберите 4-5 крепких побегов, которые будут формировать первый ярус скелетных ветвей. Главных 4-5 ветвей укорачивают на вторую или третью часть их длины. Здесь все зависит от сорта самого дерева. Если эти ветви уже выросли по меньшей мере на 50 см, тогда их длину обрезают и оставляют примерно 25 см выше скелетных ветвей.

На третьем году у молодого дерева уже образуется два яруса скелетных веток. На каждом оставьте по две веточки для роста (кроме главной – то есть главная и две веточки). После чего их обрезают, чтобы оставить по 5-6 почек.

Чтобы не загущалась крона, нужно ежегодно удалять побеги, которые растут в центр, перекрещиваются или касаются друг друга.

Если какие-то веточки сильно выросли в течение года, их укорачивают наполовину. А плодовые деревья с крепкими ветвями укорачивают на треть.

Обрезка молодых деревьев производится только весной, до начала сокодвижения в деревьях.

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