Нельзя сажать возле дома: что говорят народные приметы о грецком орехе

Часто можно услышать от пожилых людей, что возле дома нельзя сажать грецкий орех. Почему и какие еще народные приметы существуют читайте в материале ТСН.ua.

Многие мифы и народные приметы, связанные с деревьями, окутаны тайнами. Но даже современные дачники избегают сажать у дома грецкий орех, ведь опасаются напастей и разных бед.

Почему нельзя сажать орех возле дома

В первую очередь, стоит заметить, что грецкий орех растет достаточно крупным, с мощной корневой системой. Этого вполне достаточно, чтобы отказаться от желания посадить саженец прямо у дома.

То есть здесь нет ни одной мистики. Ведь просто ради собственной безопасности опытные садоводы советуют сажать орех не ближе 8 метров от любого здания.

Такая высадка повредит не только домам, но и самому дереву, потому что его корням не будет хватать места для развития.

Если дереву будет мало места, может возникнуть угроза фундамента. Плюс крона грецкого ореха настолько широка, что дом будет находиться в тени и на кровле будет развиваться мох.

Кроме того, соседство с грецким орехом может пережить не каждое растение.

Народные приметы о грецком орехе

Наши предки верили, что посаженный у дома орех может вызвать беду. Существует мнение, что этому дереву не место во дворе, потому что оно уносит благополучие, не дает построить счастливую семейную жизнь и лишает радости.

А еще существовало поверье, что грецкий орех возле дома может привести к смерти хозяина. Считалось, что именно на этом дереве любят гнездиться злые духи, постоянно вредящие.

Если уснуть под кроной ореха, можно проснуться с сильной головной болью. А если съесть старый плод, можно отравиться.

В основе этих народных примет лежат биологические особенности дерева. Листья его выделяют фитонциды, которые безвредны для человека в малых дозах, но длительное пребывание рядом с деревом может спровоцировать бессонницу и головную боль. А употребление уже потемневших плодов чревато отравлением из-за ферментов.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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