Что значит потерять обручальное кольцо — народные приметы и поверья

Люди православного вероисповедания понимают, насколько важно таинство венчания в их жизни. А потому обручальные кольца стараются беречь как зрачок глаза. Что значит потерять обручальное кольцо по народным приметам и поверьям — читайте в материале ТСН.ua.

Традиции венчания сохраняются до сих пор. И обручальные кольца выступают теми оберегами, которые защищают супругов от негатива и греховных желаний. Иногда бывают ситуации, которые могут по-настоящему пугать молодых людей. Например, если женщина или мужчина потеряли обручальное кольцо. Что это значит? Может ли это навредить отношениям?

Муж потерял обручальное кольцо — что делать и что это значит

Как правило, здесь все заложено в нашей психологии. Одна женщина даже не заметит этой неприятности, а другая зациклится на проблеме, которая может привести к непредсказуемому результату (даже разводу). Часто в таком случае обвиняют партнера в изменах, ведь даже народные приметы говорят, что потеря обручального кольца означает, что скоро мужчина пойдет "на лево".

Однако среди наших предков были и другие интерпретации. Например, если мужчина потерял кольцо, это может означать, что он в ближайшем будущем сильно заболеет. Проблема может даже закончиться смертью, и жена станет вдовой. Также некоторые поверья говорят, что потеря кольца до финансовых неприятностей в семье.

Если жена потеряла кольцо: поверье

В этом случае возможны несколько интерпретаций. Народные приметы говорят, что женщина либо станет вдовой в ближайшее время, либо разведется со своим мужем.

Также по поверьям потеря обручального кольца означает, что бури в супружеских отношениях не миновать. Однако часто проблемы появляются именно из-за самовнушения. Человек зацикливается на плохом, думает, что партнер/партнерша ему изменяет.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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