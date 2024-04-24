Байден подписал законопроект о помощи Украине

Джо Байден подписал законопроект о долгожданной помощи Украине и другим партнерам.

Президент США Джо Байден в среду, 24 апреля, подписал принятый Конгрессом пакет законодательства, предусматривающий выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.

Об этом он сообщил во время своего выступления в Белом доме.

Подписание Байденом долгожданного пакета законодательства, принятие которого из-за споров в Конгрессе задержалось фактически на 8 месяцев, показали в прямой трансляции Белого дома.

Напомним, накануне Сенат Соединенных Штатов принял законопроект, предусматривающий оказание помощи Украине, Израилю и Тайваню, а также конфискацию активов РФ.

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