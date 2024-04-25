Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Достаточно ли нового транша из бюджета США для победы Украины

Достаточно ли нового транша из бюджета США для победы Украины

Помощь США дает надежду Украине / Фото: Associated Press

Снабжение вооружений позволит украинской армии выдержать натиск россиян.

Вопрос выделения средств США для помощи Украине наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Об этом пишет в The Washington Post журналист Айшан Тахур.

"Эти деньги должны были выделить еще в октябре ― и тогда было понятно, что на соответствующие пакеты помощи Украина улучшила бы свою защиту ПВО, пополнила запасы артиллерии, укрепила позиции на линии столкновения, а благодаря дальнобойному оружию нанесла бы россиянам удары в тылу. Сейчас все это тоже нужно, однако через полгода ситуация на поле боя изменилась, россияне окрепли и готовятся к наступлению, украинцы истощены во многих смыслах", — отмечает он.

Недавно Украину посетила группа из шести американских конгрессменов как демократов, так и республиканцев. Они побывали в Киеве, Одессе, Буче и Чернигове — в том районе, куда вскоре после визита попал очередной российский снаряд.

"Главная эмоция, которую испытывали конгрессмены после посещения, ― удивление, — пишет Тахур. — Их удивило, насколько украинцы, не имея достаточно средств и сил, готовы противостоять россиянам до последнего. Как они пытаются под частыми обстрелами планировать следующие кампании и восстановление изуродованных городов. И как при ограниченном ресурсе изобретают все новые способы противостояния в этой войне".

Тахур утверждает, что если усилить украинскую армию человеческим ресурсом, оружием, то этого может хватить для того, чтобы прорвать оборону россиян на одном из участков фронта и освободить территорию к западу от него.

"Впрочем, очевидно, что Украина еще будет нуждаться и в военной, и в финансовой помощи. Только нанесенный Россией ущерб сейчас оценивается почти в пол триллиона долларов. Донором этих денег должен стать Запад ― будь то использовав замороженные российские активы или без них. И сложные переговоры по этому поводу у украинской власти еще впереди", — добавил он.

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

"Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это важно. В следующие несколько часов, я сделаю все, чтобы передать в наши соответствующие органы документы, чтобы ракетные системы и другие вооружения были направлены в Украине. Это поможет не только Украине, но и европейской безопасности", — сказал Байден.

20 апреля после долгих обсуждений Палата представителей проголосовала за законопроект о предоставлении Украине нового пакета помощи. Текст документа в целом аналогичен тому, который Сенат одобрил в феврале и удовлетворяет требованиям президента Байдена. В частности, документ предусматривает выделение $60 млрд долларов Украине, в частности, $23 млрд на пополнение арсеналов США, которые могут быть использованы для военной помощи Украине. Также 13,8 млрд долларов на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения. Еще 26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация