Достаточно ли нового транша из бюджета США для победы Украины

Вопрос выделения средств США для помощи Украине наконец-то сдвинулся с мертвой точки.

Об этом пишет в The Washington Post журналист Айшан Тахур.

"Эти деньги должны были выделить еще в октябре ― и тогда было понятно, что на соответствующие пакеты помощи Украина улучшила бы свою защиту ПВО, пополнила запасы артиллерии, укрепила позиции на линии столкновения, а благодаря дальнобойному оружию нанесла бы россиянам удары в тылу. Сейчас все это тоже нужно, однако через полгода ситуация на поле боя изменилась, россияне окрепли и готовятся к наступлению, украинцы истощены во многих смыслах", — отмечает он.

Недавно Украину посетила группа из шести американских конгрессменов как демократов, так и республиканцев. Они побывали в Киеве, Одессе, Буче и Чернигове — в том районе, куда вскоре после визита попал очередной российский снаряд.

"Главная эмоция, которую испытывали конгрессмены после посещения, ― удивление, — пишет Тахур. — Их удивило, насколько украинцы, не имея достаточно средств и сил, готовы противостоять россиянам до последнего. Как они пытаются под частыми обстрелами планировать следующие кампании и восстановление изуродованных городов. И как при ограниченном ресурсе изобретают все новые способы противостояния в этой войне".

Тахур утверждает, что если усилить украинскую армию человеческим ресурсом, оружием, то этого может хватить для того, чтобы прорвать оборону россиян на одном из участков фронта и освободить территорию к западу от него.

"Впрочем, очевидно, что Украина еще будет нуждаться и в военной, и в финансовой помощи. Только нанесенный Россией ущерб сейчас оценивается почти в пол триллиона долларов. Донором этих денег должен стать Запад ― будь то использовав замороженные российские активы или без них. И сложные переговоры по этому поводу у украинской власти еще впереди", — добавил он.

Напомним:

Президент США Джо Байден подписал закон о национальной безопасности, предусматривающий выделение Украине военной помощи в размере 61 миллиарда долларов.

"Это хороший день для Америки, это хороший день для европейцев, это хороший день для мира — и это важно. В следующие несколько часов, я сделаю все, чтобы передать в наши соответствующие органы документы, чтобы ракетные системы и другие вооружения были направлены в Украине. Это поможет не только Украине, но и европейской безопасности", — сказал Байден.

20 апреля после долгих обсуждений Палата представителей проголосовала за законопроект о предоставлении Украине нового пакета помощи. Текст документа в целом аналогичен тому, который Сенат одобрил в феврале и удовлетворяет требованиям президента Байдена. В частности, документ предусматривает выделение $60 млрд долларов Украине, в частности, $23 млрд на пополнение арсеналов США, которые могут быть использованы для военной помощи Украине. Также 13,8 млрд долларов на закупку новейших систем вооружений, товаров и услуг оборонного назначения. Еще 26 миллионов долларов на продолжение надзора и подотчетности с помощью и оборудованием, предоставляемым Украине.

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