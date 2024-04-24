На скільки Україні вистачить допомоги від США: відповідь Саллівана

Конгрес США врешті-решт схвалив допомогу Україні. Анонсованого пакета має вистачити до кінця цього року.

Про це заявив радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван.

"Ресурси, які у США є на цю мить, дозволять забезпечувати Україну всім, чого вона потребує, до кінця 2024 року", – сказав він.

Нагадаємо, у середу, 24 квітня, підписав ухвалений Конгресом пакет законодавства. Він передбачає виділення майже 61 мільярда доларів додаткової військової та економічної допомоги Україні.

Читайте також: