Формула знищення російської авіації: експерт назвав необхідні компоненти

На думку військового експерта, полковника запасу ЗСУ Петра Черника, керовані авіабомби, якими росіяни закидують прифронтові регіони, швидко перестануть бути проблемою, як тільки Україна отримає винищувачі F-16.

Про це пише 24 Канал.

Черник пояснив, що винищувачі F-16 є реальною загрозою для російської авіації і зможуть ефективно її знищити, якщо будуть озброєні відповідними ракетами. Тому важливо, аби разом з літаками Україна отримала ракети класу "повітря – повітря" AIM-120 AMRAAM.

Винищувачі F-16 можуть нести до 6 таких ракет, що мають дальність ураження до 180 км. При цьому російські Су-34 скидають керовані авіабомби з відстані всього 40-70 км. Тобто російські літаки під час свого бойового вильоту будуть знаходитися в зоні ураження F-16.

"Як тільки Су-34 взятий на приціл, він буде приречений. Можливо, від однієї ракети він ухилиться, але від двох-трьох точно ні. Тут може працювати всього пара F-16, щоб збити кілька ворожих Су-34", – зазначив військовий експерт.

Сили оборони України вже збивали "сушки" за допомогою ЗРК Patriot, але використання F-16 зможе суттєво пришвидшити процес знищення російської авіації.

Нагадаємо, Євлаш пояснив, як F-16 вплинуть на перебіг війни в Україні. Речник Повітряних сил зазначив, що все залежить не тільки від наявності самих винищувачів, а й від типу блоку та радару, а також встановленого на літак озброєння.

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