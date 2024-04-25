У Байдена розповіли, як Україна використовуватиме ракети ATACMS

Київ завжди виконував обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.

У Адміністрації президента США заявили, що ЗСУ не використовуватимуть тактичні ракети ATACMS поза межами міжнародно визнаної території України.

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Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає Укрінформ.

Він заявив, що США мали достатньо часу, щоб перевірити, як Україна виконує свої зобовʼязання.

"Ми мали достатньо часу, аби перевірити, як українське керівництво виконує зобов’язання, яке воно взяло на себе щодо застосування систем, у тому числі HIMARS, запевнивши, що використовуватиме їх лише на українській суверенній території", - сказав Салліван.

Він зазначив, що українська сторона завжди виконувала обіцянки не застосовувати американське озброєння поза межами України.

"Тому ми впевнені, що вони виконуватимуть і ці зобов’язання (щодо ATACMS – ред.)",- підкреслив представник Білого дому.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател офіційно підтвердив надання Україні ракет великого радіусу дії ATACMS у попередньому пакеті допомоги.

Крім того, ми раніше інформували, що президент США Джо Байден підписав законопроєкт про допомогу Україні.

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