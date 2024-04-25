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Чалий розкритикував припинення видачі документів українським чоловікам за кордоном

Чалий розкритикував припинення видачі документів українським чоловікам за кордоном

Дипломат Валерій Чалий / Фото: УНІАН

Чалий обурений рішенням Кабміну.

Колишній Надзвичайний і Повноважний посол України у США Валерій Чалий заявив, що зупинення видачі документів військовозобов’язаним за кордоном є незаконним.

Про це він розповів в етері Еспресо.

"У нас прийнятий був новий закон, зміни до законодавства про мобілізацію, які не вступили ще в дію. Згідно з Конституцією, здається, 65 стаття регламентує, які права в період воєнного, надзвичайного стану можуть бути обмежені і які не можуть бути обмеженими", - сказав він.

За його словами, ця позиція підпадає під ті права, які можуть бути звужені тільки, а тепер найголовніше, законом.

"Ніякі бюрократичні підрядні акти, доручення не мають тут жодної сили, тому абсолютно спокійно чекаємо 18 травня", - пояснив Чалий.

Він додав, якби закон вже вступив у дії, то тоді перед законом усі були б рівними й для чоловіків в Україні, і для тих, хто перебуває за кордоном.

"Водночас зупинення видачі документів військовозобов'язаним за межами країни нині є незаконним", - заявив він.

Нагадаємо, МЗС України днями призупинило надання консульських послуг військовозобов’язаним чоловікам, які мешкають за кордоном, окрім оформлення документів для повернення до України.

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