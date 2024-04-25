Столтенберг зробив нову заяву про війну в Україні

Генсек НАТО наголосив, що Україні не вистачило ППО.

Україна має шанси на перемогу у війні з російськими військами, оскільки допомога від союзників перебуває у процесі передавання.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на заході у Берліні.

Він наголосив, що Україна отримала допомогу значно пізніше, ніж обіцяли союзники.

"США не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для підтримки України, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які обіцяли забезпечити. Такі затримки мають наслідки", - сказав він.

За словами Столтенберга, Україні не вистачало протиповітряної оборони, що дозволило російським ракетам та дронам вражати цілі.

"Але для перемоги України ще не пізно, тому що велика підтримка вже на шляху", - зазначив Столтенберг.

Зокрема, він пригадав, що США виділили понад 60 млрд доларів на допомогу Україні, а Британія, Німеччина та Нідерланди анонсували нові постачання зброї.

"Тепер наш обов'язок - перетворити ці зобов'язання на реальні постачання зброї та боєприпасів - і зробити це швидко", - наголосив генсек.

Нагадаємо, стало відомо, що США ще в березні таємно передали Україні далекобійні ATACMS.

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