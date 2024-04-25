На яку погоду чекати у травні: відповідь метеорологині

Дощі зараз тимчасово зменшуватимуться і трохи зупинятимуться. Напередодні Великодня має бути без опадів, але не дуже спекотно.

Про це в ефірі телемарафону сказала метеорологиня, кліматологиня, фахівчиня в галузі зміни клімату та довгострокового прогнозу погоди Вазіра Мартазінова.

"Ось починаючи від 2 числа температура весь час підвищуватиметься, проте у травні температурний режим дуже нестійкий буде... Потім кінець травня має бути дуже теплим і температура (понад 20, 25 градусів) буде далі підвищуватися", – зазначила вона.

Раніше синоптикиня повідомила, коли температура підвищиться до +20°.

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