Україну заливає: які наслідки і коли нарешті стане тепло

Після раптового похолодання Україну знову, уже вдруге за рік, шокувала незвична негода з Африки. Кілька регіонів України накрила брудна злива – з неба ллється руда вода.

Що кажуть у Гідрометцентрі, коли прийде спека і яка погода буде на травневі свята – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Аномальна погода

Ще 23 березня увесь світ був вражений ось цією картиною! На фото, які більше схожі на кадри з фантастичного фільму “Дюна”, зовсім не вигадана далека планета, а європейська Греція. Всього за лічені години популярні середземноморські курорти і старовинні міста вкрилися шаром рудого пилу – ні пройти, ні проїхати.

Як повідомляють метеорологи, цей пил прийшов у Південну Європу з африканської Сахари. Через таку надзвичайну негоду у Лівії, що на Півночі Африки, навіть були змушені тимчасово перекрити небо для літаків. Цей пиловий шторм став найбільшим за останні роки. Щось подібне у Греції фіксували наприкінці березня 2018 року і тільки на віддаленому від материка острові Крит.

Це один із найсерйозніших епізодів концентрації пилу та піску в Сахарі з 21-22 березня 2018 року, коли хмари "приплили", зокрема, на острів Крит.

І от негода дійшла до України. Тут і там від Миколаєва на Півдні до Києва на Півночі українці знімають відео, як з неба ллється ледь не червона від пилу вода. Машини вкрилися тонким шаром бруду.

Україну знову накрили піски

І хоча це викликає незручності, в Укргідрометцентрі запевняють, що він аж точно не токсичний. До того ж в Україні зараз дощить, тож пил приб’є і він навіть не вплине на якість повітря.

Пил із Сахари, який вчора спостерігався у Греції, сьогодні дістався території України. На супутниковому зображенні, де пил позначено рожевим кольором, він чітко прослідковується над південними та центральними районами та поширюється на північ.

Оскільки на більшій частині території країни погоду визначають циклон та вологі повітряні маси, це сприятиме перехопленню частинок пилу краплями води у хмарах та опадах. Тому цей пил швидше вимиватиметься з атмосфери, втім в деяких районах це явище може надавати хмарам жовтуватий відтінок, а самі дощові краплі, що випадатимуть, міститимуть цей пил і не будуть кришталево чистими.

Пил залишатиметься в атмосфері над Україною аж до п'ятниці і з п'ятниці на суботу відступить на схід та атмосфера очиститься. Тож українцям можна радіти – на травневі свята нам не заважатимуть сахарські піски, але опади ніхто не скасовував. Так 24 квітня погода буде кепською увесь день: дощитиме по всій Україні від Луганська до Львова. Наслідки зливи уже можуть відчути на собі кияни – через підняття рівня води там затопило Гідропарк.

Якою буде погода

За даними синоптиків, уже 25 квітня така погода збережеться лише на Правобережжі, а вже 26 квітня злива має минути. Свій прогноз зробила і народна метереологиня Наталка Діденко.

У четвер дощі ймовірні в західних областях та на Сумщині і Харківщині.

На решті території України завтра опадів не очікується.

Температура повітря розподілиться цікаво.

На заході найхолодніша погода, вдень +9+13 градусів.

У північних областях від +17 до +22 градусів.

У центральній частині +20+23, лише на Вінниччині свіжіше, близько +17 градусів.

У східній частині +22+26 градусів.

На півдні +18+24, в Криму до +26 градусів.

У Києві завтра, 25-го квітня, нарешті просвіток з дощами та +18+20 градусів!

Надалі вже повинна бути людська погода, тепло, десь +15+22, на сході до +24+26 градусів.

Із коливаннями, звичайно.

Попри те, що викрутаси, які українцям приготувала погода, можуть здатися для когось дивними, але синоптикиня каже, що таке часом буває, просто не так часто.



"Запитували, чи колись таке було. Було. Просто в нас гаджетів та інтернету не було. А в нас – ніякого піску, одні квіточки", – зазначила Діденко.

Експерти кажуть, що погода нормалізується до травня, але спеки на травневі свята очікувати не варто. Так тепло, як на початку квітня, не буде.

Сюрпризи від природи

Нагадаю, що наприкінці березня та аж до середини квітня в Україні була аномально тепла погода. Спека була пов'язана з потужним виносом субтропічного повітря. Воно супроводжувалося також тим пилом, який до нас надійшов із Сахари. Щось подібне зафіксували лише втретє за останні 100 років.

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